چارلی کرک کشته شد/ دستور ترامپ برای نیمهافراشته شدن پرچمهای آمریکا
فعال محاظفهکار و از نزدیکان رئیسجمهوری آمریکا در اثر تیراندازی که ساعاتی پیش در دانشگاه یوتا رخ داده بود، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «چارلی کرک» فعال محاظفهکار و از نزدیکان «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در اثر تیراندازی که ساعاتی پیش در دانشگاه یوتا رخ داده بود، جان خود را از دست داد.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «چارلی کرک بزرگ و حتی افسانهای درگذشت«.
وی همچنین دستور داد پرچمهای آمریکا تا روز یکشنبه به حالت نیمهافراشته درآیند.
«جو بایدن» رئیسجمهوری سابق آمریکا نیز گفت که «هیچ جایی در کشور ما برای چنین خشونتی وجود ندارد».
همچنین «جو گروترز» رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان، خواستار آن شد که دموکراتها و جمهوریخواهان برای محکوم کردن این تیراندازی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
«جان کرتیس» سناتور ایالت یوتا نیز در گفتوگو با شبکه سیانان و در واکنش به کشته شدن چارلی کرک، گفت این تیراندازی «بهوضوح با شیوه زندگی یوتا سازگار نیست».
وی افزود: «در هر ساعت از شبانهروز میتوان در خیابانهای اینجا قدم زد و احساس آرامش داشت. همین موضوع این حادثه را برای ما که در این منطقه زندگی میکنیم تکاندهندهتر میکند».