خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵۰ شهید و زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یمن

۵۰ شهید و زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یمن
کد خبر : 1684417
لینک کوتاه کپی شد.

منابع یمنی اعلام کردند که حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر صنعاء به شهادت دست‌کم دو نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر دیگر منجر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع یمنی اعلام کردند که حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر صنعاء به شهادت دست‌کم دو نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر دیگر منجر شد.

وزارت بهداشت یمن عصر امروز -پنجشنبه- با انتشار اطلاعیه‌ای از افزایش شمار قربانیان حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی در بخش‌های جنوبی، شرقی و غربی صنعاء را هدف قرار دادند.

منابع محلی گفتند که حملات شامل بمباران یک ایستگاه برق در منطقه «ذهبان» در شمال شهر، یک مجتمع مسکونی در خیابان «الرقاص» و همچنین محله‌های «حده» و «النهدین» در جنوب پایتخت بوده است.

همزمان یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با تهاجم هوایی رژیم اسرائیل مقابله کرده و مانع از انجام بخش قابل توجهی از حملات شد.

این منبع افزود که ارتش اسرائیل برای پوشش عملیات خود از واحدهای دریایی نیز استفاده کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی