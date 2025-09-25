۵۰ شهید و زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یمن
منابع یمنی اعلام کردند که حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر صنعاء به شهادت دستکم دو نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر دیگر منجر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع یمنی اعلام کردند که حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر صنعاء به شهادت دستکم دو نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر دیگر منجر شد.
وزارت بهداشت یمن عصر امروز -پنجشنبه- با انتشار اطلاعیهای از افزایش شمار قربانیان حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت این کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی در بخشهای جنوبی، شرقی و غربی صنعاء را هدف قرار دادند.
منابع محلی گفتند که حملات شامل بمباران یک ایستگاه برق در منطقه «ذهبان» در شمال شهر، یک مجتمع مسکونی در خیابان «الرقاص» و همچنین محلههای «حده» و «النهدین» در جنوب پایتخت بوده است.
همزمان یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با تهاجم هوایی رژیم اسرائیل مقابله کرده و مانع از انجام بخش قابل توجهی از حملات شد.
این منبع افزود که ارتش اسرائیل برای پوشش عملیات خود از واحدهای دریایی نیز استفاده کرده است.