تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به یمن
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانه‌های محلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل امروز -چهارشنبه- با چندین حمله هوایی، پایتخت یمن و استان الجوف در شمال شرق این کشور را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، در جریان تجاوز به الجوف، مجتمع دولتی در شهر الحزم و در صنعا ایستگاه پزشکی بخش بهداشت در خیابان شصت‌متری جنوب‌غربی شهر هدف قرار گرفت.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور هنگام مقابله با حمله اسرائیل چندین موشک زمین به هوا شلیک کرده است.

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی افزود: «برخی از یگان‌های مهاجم پیش از اجرای کامل حمله مجبور به عقب‌نشینی شدند و بخش عمده عملیات ناکام ماند».


 

