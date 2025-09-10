خبرگزاری کار ایران
وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی در کره جنوبی

انفجار در یک پایگاه نظامی در کره‌ جنوبی چندین زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، انفجار در یک پایگاه نظامی در کره‌ جنوبی چندین زخمی بر جای گذاشت.

مقامات اعلام کردند که امروز -چهارشنبه- در انفجاری در یک پایگاه نظامی در شهر پاجو کره جنوبی، واقع در مرز شمالی، هفت نفر زخمی شدند.

این انفجار حدود ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر در یک پایگاه ارتش در این شهر، در شمال غربی سئول، رخ داد.

مقامات نظامی پس از دریافت گزارشی مبنی بر انفجار ناشی از مواد منفجره مورد استفاده برای اهداف آموزشی، در حال بررسی این حادثه هستند.

