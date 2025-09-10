خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فون در لاین:

وضعیت غزه وجدان جهان را تکان می‌دهد

وضعیت غزه وجدان جهان را تکان می‌دهد
کد خبر : 1684353
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌ کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که اقدامات جدیدی را علیه رژیم‌صهیونیستی پیشنهاد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، امروز -چهارشنبه- گفت که کمیسیون اروپا پیشنهاد تحریم وزرای افراطی رژیم صهیونیستی و تعلیق جزئی توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا با این را رژیم را با هدف قرار دادن مسائل مربوط به تجارت ارائه خواهد کرد.

فون در لاین دجریان سخنرانی در پارلمان اروپا در «استراسبورگ» گفت: «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد وجدان جهان را تکان داده است».

او با اذعان به اختلافات در اروپا در مورد چگونگی پیشبرد این موضوع، متعهد شد که کمیسیون هر کاری از دستش بتواند در این زمینه انجام خواهد داد.

اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی است و تقریبا یک‌سوم کل تجارت بین‌المللی کالاهای این رژیم در سال گذشته با اروپا است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی