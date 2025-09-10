فون در لاین:
وضعیت غزه وجدان جهان را تکان میدهد
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که اقدامات جدیدی را علیه رژیمصهیونیستی پیشنهاد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، امروز -چهارشنبه- گفت که کمیسیون اروپا پیشنهاد تحریم وزرای افراطی رژیم صهیونیستی و تعلیق جزئی توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با این را رژیم را با هدف قرار دادن مسائل مربوط به تجارت ارائه خواهد کرد.
فون در لاین دجریان سخنرانی در پارلمان اروپا در «استراسبورگ» گفت: «آنچه در غزه اتفاق میافتد وجدان جهان را تکان داده است».
او با اذعان به اختلافات در اروپا در مورد چگونگی پیشبرد این موضوع، متعهد شد که کمیسیون هر کاری از دستش بتواند در این زمینه انجام خواهد داد.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی است و تقریبا یکسوم کل تجارت بینالمللی کالاهای این رژیم در سال گذشته با اروپا است.