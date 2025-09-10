خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

ممکن است به زودی با پوتین دیدار کنم

ممکن است به زودی با پوتین دیدار کنم
کد خبر : 1684347
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال دیدار با همتای روسی در روزهای پیش رو خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت که ممکن است در هفته جاری  یا ابتدای هفته آینده با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، گفت‌وگو کند.

ترامپ امروز-چهارشنبه- در پاسخ به سوالی در مورد دیدار احتمالی با پوتین به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این هفته یا اوایل هفته آینده».

دیدار قبلی رهبران روسیه و آمریک در پانزدهم آگوست در «آلاسکا» برگزارشد.در طول مذاکرات تقریبا سه ساعته، طرفین در مورد چندین موضوع مورد علاقه مشترک بحث و گفتگو کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی