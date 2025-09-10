ترامپ:
ممکن است به زودی با پوتین دیدار کنم
رئیسجمهور آمریکا از احتمال دیدار با همتای روسی در روزهای پیش رو خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفت که ممکن است در هفته جاری یا ابتدای هفته آینده با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، گفتوگو کند.
ترامپ امروز-چهارشنبه- در پاسخ به سوالی در مورد دیدار احتمالی با پوتین به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم این هفته یا اوایل هفته آینده».
دیدار قبلی رهبران روسیه و آمریک در پانزدهم آگوست در «آلاسکا» برگزارشد.در طول مذاکرات تقریبا سه ساعته، طرفین در مورد چندین موضوع مورد علاقه مشترک بحث و گفتگو کردند.