حمله اسرائیل به دوحه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت  خارجه روسیه در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست.

وزارت  خارجه روسیه اعلام کرد: «روسیه آنچه اتفاق افتاده را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و گامی می‌داند که منجر به تشدید و بی‌ثباتی بیشتر اوضاع در خاورمیانه می‌شود.»

این وزارتخانه افزود که حمله اسرائیل به دوحه اقدامی با هدف تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در خاورمیانه است.

