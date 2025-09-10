به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «روسیه آنچه اتفاق افتاده را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و گامی می‌داند که منجر به تشدید و بی‌ثباتی بیشتر اوضاع در خاورمیانه می‌شود.»

این وزارتخانه افزود که حمله اسرائیل به دوحه اقدامی با هدف تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در خاورمیانه است.

