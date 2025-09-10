ارتش نپال حکومت نظامی اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به گزارش وبسات «خبرهاب» ارتش نپال طبق بیانیه‌ای که توسط اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی صادر شده، تا روزآینده-پنجشنبه- در سراسر کشور منع رفت و آمد اعلام کرده است.

بر اساس این بیانیه، ممنوعیت‌ها تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی روز چهارشنبه برقرار خواهد بود و پس از آن، منع رفت و آمد تا ساعت ۶ صبح به وقت محلی روز پنجشنبه تمدید خواهد شد.

ارتش با بیان اینکه این اقدام در پاسخ به تهدیدات علیه امنیت عمومی انجام شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به وضعیت امنیتی کشور، ارتش منع رفت و آمد و محدودیت‌هایی برای سفر اعمال می‌کند».

به گزارش این وبسایت خبری، ارتش نپال در حال حاضر در خیابان‌های «کاتماندو» و سایر شهرها گشت‌زنی می‌کند.

