ارتش نپال حکومت نظامی اعلام کرد

ارتش نپال حکومت نظامی اعلام کرد
ارتش نپال با صدور بیانیه‌ای حکومت نظامی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به گزارش وبسات «خبرهاب» ارتش نپال طبق بیانیه‌ای که توسط اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی صادر شده، تا روزآینده-پنجشنبه- در سراسر کشور منع رفت و آمد اعلام کرده است.

بر اساس این بیانیه، ممنوعیت‌ها تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی روز چهارشنبه برقرار خواهد بود و پس از آن، منع رفت و آمد تا ساعت ۶ صبح به وقت محلی روز پنجشنبه تمدید خواهد شد.

 ارتش با بیان اینکه این اقدام در پاسخ به تهدیدات علیه امنیت عمومی انجام شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به وضعیت امنیتی کشور، ارتش منع رفت و آمد و محدودیت‌هایی برای سفر اعمال می‌کند».

به گزارش این وبسایت خبری، ارتش  نپال در حال حاضر در خیابان‌های «کاتماندو» و سایر شهرها گشت‌زنی می‌کند.

 

