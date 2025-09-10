تردید مقامات صهیونیست درباره موفقیت‌ عملیات ترور رهبران حماس در قطر

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از ۲ منبع در موسسه امنیتی این رژیم گزارش داد که نتایج حمله علیه رهبران برجسته حماس در قطر چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نوشت که بعد از تلاش برای ترور سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در قطر، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی از میزان خوش‌بینی خود نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این عملیات کاسته‌اند.

در همین راستا، یک مقام صهیونیست نیز با کاهش سطح انتظارات، اظهار داشت: «تا این لحظه، هیچگونه تأییدی مبنی‌بر موفقیت‌آمیز بودن این عملیات ترور وجود ندارد.»

