لهستان حریم هوایی خود را بست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، لهستان بخشی از حریم هوایی خود را بسته است و پروازها از و به بزرگترین فرودگاه «ورشو» پایتخت این کشور موقتا غیرفعال شده‌اند.

مرکز هوایی لهستان در پستی در فیسبوک اعلام کرد: «به دلیل اقدامات سازمان‌های دولتی و نیروهای مسلح برای تضمین امنیت، حریم هوایی بر فراز بخشی از کشور، از جمله فرودگاه شوپن، موقتا بسته شده است».

گزارش‌ها حاکی از آن است که سه فرودگاه دیگر در «رژشوف»، «لوبلین» و «مادلین» در نزدیکی ورشو نیز موقتا بسته شده‌اند.

