توافق ایران و آژانس گامی مهم در مسیر درست بود

توافق ایران و آژانس گامی مهم در مسیر درست بود
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق ایران و آژانس را گامی مهم در مسیر درست خواند.

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق ایران و آژانس را گامی مهم در مسیر درست خواند. 

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس نوشت: «امروز در قاهره با عباس عراقچی،  وزیر خارجه ایران، بر سر سازوکارهای عملی برای ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق شد. این یک گام مهم در مسیر درست است».

گروسی همچنین از «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، به‌دلیل تعهد و همراهی‌ وی قدردانی کرد.


 

