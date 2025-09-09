خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت فرزند و دستیار ارشد «خلیل الحیه» در حمله رژیم صهیونیستی

شهادت فرزند و دستیار ارشد «خلیل الحیه» در حمله رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1684158
لینک کوتاه کپی شد.

عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که تلاش برای ترور رهبران حماس که در حال بررسی پیشنهاد آتش‌بس آمریکا بودند، ناکام مانده است ولی فرزند و دستیار ارشد یکی از آنها به شهادت رسیده است.

به گزارش ایلنا، «سهیل الهندی» عضو دفتر سیاسی حماس در گفت‌وگو با شبکه خبری «الجزیره» اعلام کرد که تلاش برای ترور «خلیل الحیه» و دیگر رهبران حماس که در حال بررسی پیشنهاد آتش‌بس پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا بودند، ناکام مانده است.

وی در عین حال افزود که در این حمله، «همام الحیه» فرزند خلیل الحیه و یکی از دستیاران ارشد وی به شهادت رسیدند و همچنین ارتباط با سه نفر از محافظان شخصی وی قطع شده است.

الهندی با ابراز تأسف از این تلفات گفت: «ریختن خون رهبران جنبش همانند ریختن خون هر کودک فلسطینی است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی