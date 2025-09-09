شهادت فرزند و دستیار ارشد «خلیل الحیه» در حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، «سهیل الهندی» عضو دفتر سیاسی حماس در گفت‌وگو با شبکه خبری «الجزیره» اعلام کرد که تلاش برای ترور «خلیل الحیه» و دیگر رهبران حماس که در حال بررسی پیشنهاد آتش‌بس پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا بودند، ناکام مانده است.

وی در عین حال افزود که در این حمله، «همام الحیه» فرزند خلیل الحیه و یکی از دستیاران ارشد وی به شهادت رسیدند و همچنین ارتباط با سه نفر از محافظان شخصی وی قطع شده است.

الهندی با ابراز تأسف از این تلفات گفت: «ریختن خون رهبران جنبش همانند ریختن خون هر کودک فلسطینی است».

