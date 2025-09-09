واکنش گوترش به تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به تحولات دوحه، حمله اخیر به قطر را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی» این کشور دانست و یادآور شد که قطر نقشی اساسی در مذاکرات صلح میان حماس و رژیم صهیونیستی ایفا کرده است.

این اظهارات در آستانه آغاز هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که نقش این نهاد در امور بین‌الملل و توانایی‌ آن در حفاظت از معیارهای جهانی مورد تردید قرار گرفته است.

گوترش که قرار بود در این نشست درباره هزینه‌های نظامی سخنرانی کند، از این فرصت استفاده کرد تا به گزارشی جدید که خواستار کاهش هزینه‌های نظامی در سطح جهان و اختصاص منابع بیشتر به ساختارهای اجتماعی و صلح است، اشاره کند.

این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که بودجه مأموریت‌های صلح‌بانی سازمان ملل با تهدید کاهش روبه‌رو است.

دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تأکید کرد که درگیری‌هایی از این دست، همان‌گونه که نمونه اخیر نشان داد، نقض صریح قوانین بین‌المللی است و تمرکزها را از نقش اصلی سازمان ملل به‌عنوان میانجی بین‌المللی منحرف می‌کند.

