شنیده‌شدن صدای انفجار در دوحه

شنیده‌شدن صدای انفجار در دوحه
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت قطر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت قطر خبر دادند. 

منابع قطری از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه «کتارا» در دوحه خبر دادند.

‌خبرگزاری رویترز نیز از مشاهده شدن ستونی از دود گزارش داده است. 

آکسیوس مدعی شد که که رژیم اسرائیل دست به عملیات ترور علیه رهبران حماس در دوحه زده است. 

رسانه‌ها گزارش دادند که ۱۲ تا ۱۴ انفجار در دوحه گزارش شده است.

جروزالم پست به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی مدعی شد که انفجارهای ‌دوحه عملیاتی از سوی اسرائیل علیه رهبران حماس در ‌قطر است.

برخی رسانه‌های عبری مدعی شدند که هدف حمله «خلیل الحیه»، عضو ارشد حماس بوده است. 

در پی انتشار این خبر،  ارتش اسرائیل و شین بت طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که از طریق نیروی هوایی، حمله‌ای هدفمند علیه رهبری ارشد سازمان حماس انجام دادند. 

