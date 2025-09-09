منابع آگاه گزارش دادند:
هدف از دیدار عراقچی و گروسی در قاهره، نهایی کردن سازوکار اجرای ضمانتها برای از سرگیری همکاریها است
منابع آگاه گفتند هدف از دیدار میان وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره تدوین نهایی سازوکار اجرای ضمانتها برای ازسرگیری همکاریهای ایران و آژانس است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع آگاه گفتند هدف از دیدار میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره تدوین نهایی سازوکار اجرای ضمانتها برای ازسرگیری همکاریهای ایران و آژانس است.
منابع آگاه به المیادین خبر دادند: «هدف از دیدار عراقچی و گروسی، با میانجیگری مصر، نهایی کردن سازوکار اجرای ضمانتها برای از سرگیری همکاری است.»
به گفته این منابع، طبق توافق، ایران گزارشی در مورد ذخایر اورانیوم خود ارائه خواهد کرد و پس از آن مذاکرات جدید با هدف تأیید سازوکار بازرسی آغاز خواهد شد.
منابع آگاه همچنین اعلام کردند: «چارچوب فعلی توافق شامل تعداد بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و میزان اختیارات آنها است و ایران خواستار محکومیت حملات علیه خود است.»
منابع المیادین خبر دادند ایران معتقد است که تصویب پیشنویس قطعنامه روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ میتواند چشماندازهای روشنتری را برای مذاکرات باز کند.
منابع آگاه به المیادین گفتند: «خواستههای غرب شامل شناسایی ذخایر اورانیوم، از سرگیری همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مذاکره مستقیم با واشنگتن است. این در حالی است که ایران میگوید نمیتواند به ذخایر اورانیوم خود دسترسی پیدا کند و مذاکراتی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه تضمین عدم تجاوز دریافت کند.»