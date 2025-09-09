خبرگزاری کار ایران
معاون نخست‌وزیر روسیه:‌

مسکو و دمشق در حال ورود به مرحله تاریخی جدیدی هستند

مسکو و دمشق در حال ورود به مرحله تاریخی جدیدی هستند
معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که مسکو و دمشق در حال ورود به مرحله تاریخی جدیدی در روابط خود هستند که بر اساس احترام متقابل بنا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ «الکساندر نواک»، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که مسکو و دمشق در حال ورود به مرحله تاریخی جدیدی در روابط خود هستند که بر اساس احترام متقابل بنا شده است.

این بیانیه در کنفرانس مطبوعاتی که امروز -سه‌شنبه- توسط این مقام روسی با «اسعد حسن الشیبانی»، وزیر امور خارجه، در دمشق برگزار شد، پس از مذاکرات دوجانبه در مورد اقتصاد، امنیت، دفاع و سیاست، منتشر شد.

نواک ابراز امیدواری کرد که روابط بین دو ملت به نفع مردم هر دو کشور همچنان رو به رشد باشد.

وی خاطرنشان کرد که سفر قریب الوقوع ‌رئیس دولت موقت سوریه، به مسکو برای شرکت در اجلاس سران عرب و روسیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

