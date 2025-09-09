خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه اسپانیا: بحران غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود

وزیر خارجه اسپانیا: بحران غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود
کد خبر : 1684078
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت نوار غزه گفت که شرایط در غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود.

‌به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر خارجه اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت نوار غزه گفت که شرایط در غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود.

وی افزود: «ما وظیفه اخلاقی داریم که در چارچوب حاکمیت خود و مطابق با حقوق بشر اقدام کنیم.»

‌وی افزود که عملیات ‌اسرائیل‌ باعث کشته شدن شمار غیرقابل‌قبولی از غیرنظامیان شده و وضعیت گرسنگی بیش از ۲۵۰ هزار نفر در غزه را تهدید می‌کند.

‌آلبارس اعلام کرد که اسپانیا نام «ایتمار بن گویر» و «بتسلئیل اسموتریچ»  دو وزیر افراطی صهیونیست را در فهرست ممنوعیت ورود به این کشور قرار داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی