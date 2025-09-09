وزیر خارجه اسپانیا: بحران غزه هر روز وخیمتر میشود
وزیر خارجه اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت نوار غزه گفت که شرایط در غزه هر روز وخیمتر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر خارجه اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت نوار غزه گفت که شرایط در غزه هر روز وخیمتر میشود.
وی افزود: «ما وظیفه اخلاقی داریم که در چارچوب حاکمیت خود و مطابق با حقوق بشر اقدام کنیم.»
وی افزود که عملیات اسرائیل باعث کشته شدن شمار غیرقابلقبولی از غیرنظامیان شده و وضعیت گرسنگی بیش از ۲۵۰ هزار نفر در غزه را تهدید میکند.
آلبارس اعلام کرد که اسپانیا نام «ایتمار بن گویر» و «بتسلئیل اسموتریچ» دو وزیر افراطی صهیونیست را در فهرست ممنوعیت ورود به این کشور قرار داده است.