بین الملل ۱۸ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶:۴۶

دیدار فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه با فرماندهان ارتش ترکیه

فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه در سفر به آنکارا با رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و فرمانده نیروی هوایی این کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.