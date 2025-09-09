خبرگزاری کار ایران
دیدار فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه با فرماندهان ارتش ترکیه

کد خبر : 1684069
فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه در سفر به آنکارا با رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و فرمانده نیروی هوایی این کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ «عاصم هواری»، فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه در آنکارا با «سلجوق بیرقدار اوغلو»‌، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، هواری همچنین با ‌فرمانده نیروی هوایی ترکیه دیدار کرد.

دو طرف شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک را بررسی کردند.

سفر فرمانده نیروی هوایی ارتش سوریه پس از دعوت رسمی از او انجام شده است.

 

