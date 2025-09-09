به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد دولت از طرح ارتش برای انحصار سلاح استقبال کرد و از این تصمیمات صرف نظر نخواهد کرد.

«‌نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان بعد از دیدار با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان گفت: «اساس فعالیت دولت توافق طائف است که لبنان در اجرای آن تاخیر کرده است. این توافق مبتنی بر گسترش حاکمیت دولت بر تمام اراضی خود است. بیانیه وزارتی با وضوح انحصار سلاح در دست دولت و در اختیار داشتن تصمیم مربوط به صلح و جنگ را مشخص می‌کند.»

طبق گزارش النشره، گفت: «هیچ روزی ارتباط من به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نبیه بری قطع نشده است. روابط با وی دائمی است و دارای دو بعد است؛ روابط با یک رهبر سیاسی و رئیس یک جنبش بزرگ سیاسی و همچنین به عنوان رئیس پارلمان.»

وی در عین حال بر تمایل خود بر اصل جدایی قوه‌ها تاکید کرد.