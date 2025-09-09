باید در مورد وضعیت نوار غزه اقدام جمعی انجام داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار اقدام جمعی در مورد غزه شد.

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما در مورد رفتار اسرائیل در غزه فشار زیادی به آن وارد کرده‌ایم.»

وی گفت: «گزینه‌های ما برای اقدام مشخص است، اما هیچ توافقی بین کشورهای عضو در مورد آنها وجود ندارد.»

کالاس گفت: «من از کشورهای عضو می‌خواهم که در مورد وضعیت نوار غزه اقدام جمعی انجام دهند.»

