افزایش شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ه ۶۴ هزار و ۶۰۵ نفر

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۳ فلسطینی دیگر شهید و ۲۲۳ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند. .

بر این اساس شمار قربانیان تجاوز اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به به ۶۴ هزار و ۶۰۵ شهید و ۱۶۳ هزار و ۳۱۹ مجروح افزایش یافته است.

طبق این گزارش، آمار اعلام شده قطعی نیست و بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار و یا در جاده‌ها هستند و خدمه دفاع مدنی امکان دسترسی به آنها را ندارند.

انتهای پیام/