خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ه ۶۴ هزار و ۶۰۵ نفر

افزایش شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ه ۶۴ هزار و ۶۰۵ نفر
کد خبر : 1684017
لینک کوتاه کپی شد.

شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۶۴ هزار و ۶۰۵ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۳ فلسطینی دیگر شهید و ۲۲۳ نفر نیز  در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند. .

بر این اساس شمار قربانیان تجاوز اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به  به ۶۴ هزار و ۶۰۵ شهید  و ۱۶۳ هزار و ۳۱۹ مجروح افزایش یافته است.

طبق این گزارش، آمار اعلام شده قطعی نیست و بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار و یا در جاده‌ها هستند و خدمه دفاع مدنی امکان دسترسی به آنها را ندارند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی