خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست‌وزیر نپال کناره‌گیری کرد

نخست‌وزیر نپال کناره‌گیری کرد
کد خبر : 1683968
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر نپال در پی تظاهرات گسترده روزهای اخیر در این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر نپال در پی تظاهرات گسترده روزهای اخیر در این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. 

«شارما اولی»، نخست‌وزیر نپال طی نامه‌ای رسما استعفای خود را اعلام کرد. 

طی روزهای اخیر، شماری از وزرای کابینه دولت نپال از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده بودند، اما این امر نتوانست جلوی تظاهرات گسترده ضددولتی در این کشور را بگیرد. 

مقابله نیروهای دولتی با معترضان طی روزهای اخیر چندین کشته بر جای گذاشته بود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی