به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر نپال در پی تظاهرات گسترده روزهای اخیر در این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد.

«شارما اولی»، نخست‌وزیر نپال طی نامه‌ای رسما استعفای خود را اعلام کرد.



طی روزهای اخیر، شماری از وزرای کابینه دولت نپال از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده بودند، اما این امر نتوانست جلوی تظاهرات گسترده ضددولتی در این کشور را بگیرد.

مقابله نیروهای دولتی با معترضان طی روزهای اخیر چندین کشته بر جای گذاشته بود.

انتهای پیام/