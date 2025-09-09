به گزارش ایلنا به نقل از اسوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه امروز -سه شنبه- تاکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی در مبارزه با نازیسم با روسیه همبستگی دارند.

لاوروف افزود: «متأسفانه، باید بپذیریم که مصونیت در برابر ویروس نازی امروز در تعدادی از کشورهای غربی ضعیف شده است».

وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد آنها فراموش کرده‌اند که ترک ما برای جهان چقدر دشوار است و اعتقاد آنها به استثناگرایی شوونیستی، روس‌هراسی و یهودستیزی می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد».

لاوروف افزود که ادامه حفاظت از حقایق تاریخی و برداشتن گام‌های عملی برای مهار گرایش‌های نازی یک وظیفه مقدس است.

وی توضیح داد: «در این راستا، دلگرم‌کننده است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی با ما اعلام همبستگی می‌کنند. نتایج رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه سالانه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مبارزه با نازیسم، گواه این موضوع است».

انتهای پیام/