خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

جامعه بین‌المللی از روسیه در مبارزه با نازیسم حمایت می‌کند

جامعه بین‌المللی از روسیه در مبارزه با نازیسم حمایت می‌کند
کد خبر : 1683944
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که جامعه بین‌الملل از مسکو در مبارزه با نازیسم حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسوتنیک،  «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه امروز -سه شنبه- تاکید کرد  که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی در مبارزه با  نازیسم با روسیه همبستگی دارند.

لاوروف افزود: «متأسفانه، باید بپذیریم که مصونیت در برابر ویروس نازی امروز در تعدادی از کشورهای غربی ضعیف شده است». 

وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد آنها فراموش کرده‌اند که ترک ما برای جهان چقدر دشوار است و اعتقاد آنها به استثناگرایی شوونیستی، روس‌هراسی و یهودستیزی می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد». 

لاوروف افزود که ادامه حفاظت از حقایق تاریخی و برداشتن گام‌های عملی برای مهار گرایش‌های نازی یک وظیفه مقدس است.

وی توضیح داد: «در این راستا، دلگرم‌کننده است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی با ما اعلام همبستگی می‌کنند. نتایج رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه سالانه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مبارزه با  نازیسم، گواه  این موضوع است». 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی