درخواست اتحادیه آتشنشانی انگلیس برای لغو سفر ترامپ به لندن
اتحادیه آتشنشانی انگلیس خواستار لغو سفر رئیسجمهور آمریکا به این کشور شد.
به گزارش اسلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، اتحادیه آتشنشانی از «کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس خواست که سفر مقرر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به این کشور در ماه آینده را لغو کند.
طبق این گزارش، این اتحادیه اعلام کرد که مشخص شده است آتشنشانان در طول این سفر به «چکرز»، محل اقامت رسمی استارمر در حومه شهر اعزام خواهند شد، در حالی که این سرویس به دلیل کاهش بودجه و آتشسوزیهای جنگلی تحت فشار شدید قرار دارد.
این اتحادیه افزود که سرویس آتشنشانی و نجات «باکینگهامشایر» به کارکنان خود ایمیل زده و به آنها پیشنهاد ساعات کاری اضافی در طول این سفر را داده است.
این اتحادیه اعلام کرد که این اقدام در حالی صورت میگیرد که سرویس آتشنشانی و نجات با کاهش قابل توجه بودجه در سراسر کشور از جمله در منطقه محلی مواجه است.
«استیو رایت»، دبیرکل این اتحادیه، گفت: «دونالد ترامپ یک میلیاردر مستبد سمی است که علیه کارگران و استانداردهای زندگی آمریکاییهای عادی جنگ به راه انداخته و یک سیاست وحشیانه، نژادپرستانه و ضد مهاجرتی را اجرا میکند که خلاف ارزشهای اصلی انسانی است».
رایت افزود: «کییر استارمر باید این دیدار رسمی را لغو کند».