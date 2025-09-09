رویترز گزارش داد:
سنگینی مجدد سایه بحران بر دولت ماکرون
رئیسجمهور فرانسه، در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به نخستوزیر، بار دیگر با بحران مواجه است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، پس از آنکه احزاب مخالف برای بیرون راندن «فرانسوا بایرو»، نخستوزیر راست میانه، از طرحهای نامحبوب او برای کاهش بودجه متحد شدند، به دنبال پنجمین نخستوزیر خود در کمتر از دو سال است.
بایرو که روز دوشنبه در رأی اعتماد پارلمان با نتیجه ۳۶۴ بر ۱۹۴ شکست خورد، امروز -سهشنبه- رسماً استعفای خود را به ماکرون تحویل خواهد داد.
این در حالی است که هر کسی که ماکرون برای جانشینی بایرو انتخاب کند، با وظیفه تقریباً غیرممکن متحد کردن پارلمان و یافتن راههایی برای تصویب بودجه سال آینده روبرو خواهد شد.
نام «سباستین لکورنو»، وزیر دفاع، در میان گزینههای محتمل دست به دست میشود و گزینههای دیگر انتخاب کسی از چپ میانه یا یک تکنوکرات است.
هیچ قانونی وجود ندارد که مشخص کند ماکرون چه کسی را باید انتخاب کند یا چقدر سریع باید این کار را انجام دهد. دفتر او روز گذشته اعلام کرد که ماکرون نخستوزیر جدید خود را در چند روز آینده منصوب خواهد کرد.
سوسیالیستها از جمله کسانی بودند که گفتند نوبت آنها برای حکومت فرا رسیده است. رئیس حزب سوسیالیست، به رادیو فرانس اینتر گفت: «من دوست دارم نخستوزیر جدید از چپها و سبزها باشد. ما باید قدرت را به دست بگیریم.»
در همین حال، حزب راست افراطی «تجمع ملی» درخواست خود را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی یا ریاست جمهوری تکرار کرد، درخواستی که ماکرون تاکنون هر دو را رد کرده است. تصمیم رئیس جمهور در سال گذشته برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تنها منجر به چندپارهتر شدن پارلمان شد.
واکنش بازار به این تحولات در معاملات اولیه روز سهشنبه نسبتاً کم بود.
این کشور همچنین برای اعتراضات ضد دولتی «بیایید همه چیز را مسدود کنیم» در روز چهارشنبه آماده میشود که در رسانههای اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. فقدان رهبری متمرکز در میان معترضان به این معنی است که ارزیابی میزان بزرگی یا اختلال این اعتراضات دشوار است.