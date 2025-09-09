وزارت خارجه روسیه:
به اقدام اروپا در محدود کردن دیپلماتهای روس پاسخ مناسب میدهیم
وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که اگر اتحادیه اروپا محدودیتهایی بر تردد دیپلماتهای روس اعمال کند، پاسخ مناسب خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیسلاو ماسلنیکوف»، مدیر دپارتمان امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که اگر اتحادیه اروپا تصمیم به محدود کردن آزادی تردد دیپلماتهای روسی بگیرد، مسکو قطعا به طور مناسب پاسخ خواهد داد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه پولیتیکو پیش از این به نقل از «یان لیپاوسکی»، وزیر امور خارجه چک گزارش داده بود که اتحادیه اروپا ممکن است به عنوان بخشی از نوزدهمین بسته تحریمها علیه مسکو، مانع از تردد آزادانه دیپلماتهای روسی در منطقه شنگن شود.
ماسلنیکوف گفت: «بعید نیست که اقدامات تبعیضآمیز برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه دیپلماتهای ما که در آنجا اعتبارنامه دارند، اجرا شود. ما از نزدیک این وضعیت را زیر نظر داریم».
این دیپلمات روسی ادامه داد: «ما تهدید به محدود کردن آزادی تردد دیپلماتهای روسی را اقدامی کاملا تقابلی میدانیم و عملی شدن این اقدام منجر به اتخاذ اقدامات سنجیده، مناسب و از همه مهمتر، اجتنابناپذیر از سوی طرف روسی خواهد شد، همان طور که با همه اقدامات یک جانبه غیرقانونی که قبلا توسط بروکسل انجام شد، رفتار شد».