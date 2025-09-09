دیدار محمود عباس و استارمر در لندن

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نخست‌وزیر انگلیس ‌‌در لندن دیدار کردند.

‌«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن با «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس دیدار کرد.

‌در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات فلسطین و روابط دوجانبه صحبت کردند.

طی این دیدار، محمود عباس تاکید کرد: «اولویت‌های کنونی فلسطین آتش‌بس فوری و دائم در نوار غزه و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به شکل غیر مشروط برای توقف نسل‌کشی، گرسنگی، تخریب و کوچاندن مردم فلسطین است.»

وی افزود: «همچنین اولویت آزادی اسرای اسرائیلی در غزه و اسرای فلسطینی و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه و شروع بازسازی است.»





