آنروا:

همین حالا باید در غزه آتش‌بس برقرار شود

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که ما همین حالا به آتش‌بس نیاز داریم.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که ما همین حالا به آتش‌بس در غزه نیاز داریم.

آنروا تاکید کرد: «حملات به برج‌های مسکونی در غزه ده‌ها خانواده را آواره  و بسیاری را بی‌خانمان در خیابان‌ها رها کرده است».

در بیانهی آنروا آمده است: «ما اکنون به آتش‌بس نیاز داریم و با محدودیت‌های شدید در دسترسی به کمک‌ها، رنج آوارگان رو به وخامت است».

 

