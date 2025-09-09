آنروا:
همین حالا باید در غزه آتشبس برقرار شود
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که ما همین حالا به آتشبس در غزه نیاز داریم.
آنروا تاکید کرد: «حملات به برجهای مسکونی در غزه دهها خانواده را آواره و بسیاری را بیخانمان در خیابانها رها کرده است».
در بیانهی آنروا آمده است: «ما اکنون به آتشبس نیاز داریم و با محدودیتهای شدید در دسترسی به کمکها، رنج آوارگان رو به وخامت است».