احتمال دیدار ترامپ و الجولانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

منابع آگاه از احتمال دیدار رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس دوره انتقالی سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع آگاه از احتمال دیدار رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس دوره انتقالی سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند. 

برخی منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا ویزای ورود به خاک خود را به «محمد السودانی»، رئیس دوره انتقالی سوریه برای سفر به نیویورک در ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر به منظور مشارکت در هشتادمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل، اعطا کرده است.

 این منابع از دیدار احتمالی میان السودانی و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا‌ خبر دادند. 

همچنین بنا به گزارش‌ها، قرار است رئیس دوره انتقالی سوریه در نشست سازمان ملل سخنرانی کند تا اولین سخنرانی رئیس سوریه در سازمان ملل طی ۶۰ سال گذشته باشد.

 

