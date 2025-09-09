خبرگزاری کار ایران
استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای کارائیب تجاوز علیه ونزوئلا است

رئیس‌جمهور ونزوئلا‌ گفت که استقرار کشتی‌های جنگی ایالات متحده در دریای کارائیب تجاوز علیه این کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا،‌ گفت که استقرار کشتی‌های جنگی ایالات متحده در دریای کارائیب تجاوز علیه این کشور است.

مادورو گفت که  خبرگزاری‌های بین‌المللی «اصرار دارند که بین ونزوئلا و ایالات متحده تنش وجود دارد، اما کلمه درست تجاوز است، نه تنش.»

مادورو خاطرنشان کرد که ایالات متحده هشت کشتی جنگی، ۱۲۰۰ موشک و یک زیردریایی هسته‌ای را در نزدیکی ونزوئلا مستقر کرده است و به دنبال ایجاد «لرزش یک ملت صلح‌جو» است.

وی تأکید کرد: «مردم واقعاً می‌لرزند، اما با خشم، عصبانیت و میهن‌پرستی.»

وی افزود: «مردم و نیروهای مسلح ملی بولیواری از تمامیت ارضی، صلح و آینده ونزوئلا محافظت خواهند کرد.»

 

