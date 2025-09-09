خبرگزاری کار ایران
وزیر خزانه‌داری آمریکا:

واشنگتن ‌آماده اقدام قاطع علیه روسیه است‌

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت که واشنگتن ‌آماده اقدام قاطع علیه روسیه است‌، اما بر لزوم پیوستن شرکای اروپایی خود به این اقدامات تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «اسکات بسانت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت که واشنگتن ‌آماده اقدام قاطع علیه روسیه است‌، اما بر لزوم پیوستن شرکای اروپایی خود به این اقدامات تأکید کرد.

بسنت گفت: «واشنگتن با اتحادیه اروپا در مورد اهمیت پایان دادن به جنگ در اوکراین موافق است. ما آماده‌ایم که اقدام قاطعی علیه روسیه انجام دهیم، اما شرکای اروپایی ما باید به ما بپیوندند.»

وی خاطرنشان کرد که «همه گزینه‌ها به عنوان بخشی از استراتژی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای حمایت از مذاکرات صلح، روی میز هستند.»

 

