حمله پهپادی به ناوگان دریایی «الصمود»

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قایق اصلی ناوگان دریایی «الصمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای نوار غزه بود، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

این قایق که «فامیلی» نام دارد، در بندر «سیدی بوسعید» تونس هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

یکی از حاضران در این ناوگان در پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «قایق فامیلی رسماً هدف حمله قرار گرفت. یک پهپاد درست بالای آن آمد، بمبی رها کرد و انفجار رخ داد؛ قایق آتش گرفت. با این حال، همه سرنشینان در سلامت هستند و آتش مهار شده است».

وی در ادامه افزود: «بار دیگر قایقی را با سرنشینان غیرنظامی بمباران کردند، این بار در آب‌های تونس. این حمله در واقع اقدامی علیه غزه است، زیرا نمی‌خواهند ما به آنجا برسیم».

