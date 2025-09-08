خبرگزاری کار ایران
دولت فرانسه سقوط کرد

دولت فرانسه سقوط کرد
پارلمان فرانسه امروز -دوشنبه- به دولت این کشور رأی عدم اعتماد داد؛ اقدامی که در اعتراض به برنامه‌های دولت برای مهار بدهی رو‌ به ‌افزایش ملی صورت گرفت و بحران سیاسی تازه‌ای را رقم زد.

این تصمیم اکنون «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه را با وظیفه دشوار انتصاب پنجمین نخست‌وزیر در کمتر از دو سال روبه‌رو می‌کند.

«فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر ۷۴ ساله فرانسه که تنها ۹ ماه پیش به این سمت منصوب شده بود، روز سه‌شنبه استعفای خود را تقدیم خواهد کرد. دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد که این استعفا رسماً ارائه می‌شود.

با این وضعیت، ماکرون با گزینه‌هایی محدودتر برای تشکیل دولت مواجه است، این در حالی است که بازارهای مالی نیز سیگنال‌هایی از نگرانی نسبت به بحران سیاسی و مالی فرانسه نشان داده‌اند.

 

 

