مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا جهت تحریمهای جدید علیه روسیه
کمیسیون اروپا از حضور تیم اروپایی در آمریکا برای گفتوگو و هماهنگی جهت اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا امروز-دوشنبه- اعلام کرد که «دیوید او سالیوان» به همراه تیمی از متخصصان برای گفتوگو درباره تحریمهای بیشتر علیه روسیه با همتایان آمریکایی در «واشنگتن» حضور دارد.
«آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا گفت که تحریمهای جدید با هماهنگی نزدیک با آمریکا خواهند بود و مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند که پس از چندین ناامیدی به دنبال اینکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به دنبال مذاکرات گفتوگوی خود با «ولادیمیر پوتین همتای روسی بود، پیش آمد، همکاری بهتری داشته باشند.
روز گذشته ترامپ گفت که آماده است تا وارد مرحله دوم تحریمهای ضد روسی شود.