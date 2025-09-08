خبرگزاری کار ایران
افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر
شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از شهاب، شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه   از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر رسید.

 وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه-  اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ نفر در این منطقه شهید و ۳۲۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

۱۴ نفر از این شهدا در مناطق توزیع کمک ها به شهادت رسیده و ۸۵ نفر هم مجروح شدند تا مجموع کلی شهدای موسوم به لقمه نان به ۲ هزار و ۴۳۰ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷ هزار و ۷۹۴ نفر برسد.

۶ نفر نیز در اثر گرسنگی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت گذشته شهید شدند که ۲ نفر از آن ها کودک هستند.

شمار کلی شهدای گرسنگی هم به ۳۹۳ نفر رسید که ۱۴۰ نفر از آن ها کودک هستند.

 

