افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر

به گزارش ایلنا به نقل از شهاب، شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر رسید.

وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ نفر در این منطقه شهید و ۳۲۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

۱۴ نفر از این شهدا در مناطق توزیع کمک ها به شهادت رسیده و ۸۵ نفر هم مجروح شدند تا مجموع کلی شهدای موسوم به لقمه نان به ۲ هزار و ۴۳۰ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷ هزار و ۷۹۴ نفر برسد.

۶ نفر نیز در اثر گرسنگی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت گذشته شهید شدند که ۲ نفر از آن ها کودک هستند.

شمار کلی شهدای گرسنگی هم به ۳۹۳ نفر رسید که ۱۴۰ نفر از آن ها کودک هستند.

