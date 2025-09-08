هلاکت ۴ نظامی صهیونیست در شمال نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع نظامی اسرائیل گزارش دادند که ۴ نظامی صهیونیست در پی انفجار تانک در شمال نوار غزه به هلاکت رسیدند.

رسانه‌های اسرائیلی امروز دوشنبه- گزارش دادند که در حادثه عملیات مقاومتی امرروز -دوشنبه- در قدس اشغالی، هفت صهیونیست به هلاکت رسیدند.

منابع اسرائیلی گزارش دادند که شدت جراحت هفت نفر از مجروحان بالا است.

خدمات آمبولانس اسرائیل اعلام کرد که در این حمله تیراندازی در شمال قدس، نه نفر به شدت زخمی شده‌اند.

