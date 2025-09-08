خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هلاکت ۴ نظامی صهیونیست در شمال نوار غزه

هلاکت ۴ نظامی صهیونیست در شمال نوار غزه
کد خبر : 1683602
لینک کوتاه کپی شد.

منابع نظامی اسرائیل از هلاکت ۴ سرباز اسرائیلی در انفجار تانک در شمال نوار غزه خبر دادند.

به  گزارش ایلنا به  نقل از  الجزیره، منابع نظامی اسرائیل گزارش دادند که  ۴ نظامی صهیونیست در پی انفجار تانک در شمال نوار غزه به هلاکت رسیدند. 

رسانه‌های اسرائیلی امروز دوشنبه-  گزارش دادند که در حادثه عملیات مقاومتی  امرروز -دوشنبه- در قدس اشغالی، هفت  صهیونیست به هلاکت رسیدند.

منابع اسرائیلی گزارش دادند که شدت جراحت هفت نفر از مجروحان بالا است. 

خدمات آمبولانس اسرائیل اعلام کرد که در این حمله تیراندازی در شمال قدس، نه نفر به شدت زخمی شده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی