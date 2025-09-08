خبرگزاری کار ایران
دانمارک در گرینلند رزمایش نظامی برگزار می‌کند

دانمارک در گرینلند رزمایش نظامی برگزار می‌کند
وزارت دفاع دانمارک از رزمایش مشترک با متحدان اروپایی خود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  دانمارک روز آینده-سه‌شنبه- همراه با متحدان خود رزمایشی را در «گرینلند» با هدف آمادگی عملیانی نیروهای دانمارکی  و ناتو داخل و اطراف گرینلند برگزار می‌کند.

وزارت دفاع دانمارک در وبسایت خود خبر داد: «عملیات نور شمالگان ۲۰۲۵ تا تاریخ ۱۹ سپتامبر ادامه خواهد داشت که  در جریان آن ارتش دانمارک  در  کنار نیروهای دیگر کشورهای عضو ناتو تمرین خواهد کرد». 

این وزارت‌خانه با بیان اینکه این اقدام تحت رهبری فرماندهی مشترک قطب شمال و با هماهنگی دولت گرینلند انجام می‌شود، افزود: «به دلیل تمرکز بیشتر بر وضعیت امنیتی در قطب شمال، نیروهای مسلح دانمارک در حال افزایش حضور نظامی و سطح فعالیت خود در داخل و اطراف گرینلند هستند».

 

 

