به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- ادعا کرد که اسرائیل پیشنهاد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه را پذیرفته است.

ساعر در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مجارستانی خود در بوداپست مدعی شد که اسرائیل آماده پذیرش توافق جامع برای پایان جنگ از جمله آزادی اسرا و خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است.

پیش از این جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیشنهادهایی از سوی آمریکا با هدف دستیابی به توافق آتش‌بس دریافت کرده است.

این جنبش تأکید کرد که از هر ابتکاری که به تلاش‌ها برای توقف تجاوز علیه مردم فلسطین کمک کند، استقبال می‌کند و آماده است درباره آزادی همه اسرایی که در اختیار دارد، در برابر اعلام رسمی پایان جنگ و خروج کامل اسرائیل از غزه» گفت‌وگو کند.

