به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز -دوشنبه- تصریح کرد که کشورش چشم‌اندازهایی برای همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عنوان مثال در تولید گاز طبیعی مایع در آلاسکا می‌بیند.

لاوروف گفت: «رئیس جمهور در این مورد در ولادی وستوک در مجمع اقتصادی شرق صحبت کرد. چشم‌اندازهای جالبی از جمله در حوزه اقتصادی و موارد بسیار دیگر وجود دارد. به طور کلی، قطب شمال و فضادامنه وسیعی را برای همکاری باز می‌کند».

وی تاکید کرد که گفت‌و گو با ایالات متحده باید بر اساس بحث‌های صریح و آشکار در مورد مواضع یکدیگر، شناسایی شباهت‌هایی که باید به اقدامات عملی تبدیل شوند و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری به ویژه اگر شدید باشند، بنا شود.

