لاوروف:
چشماندازهایی برای همکاری اقتصادی با آمریکا داریم
وزیر امور خارجه روسیه امروز -دوشنبه- تصریح کرد که کشورش چشماندازهایی برای همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عنوان مثال در تولید گاز طبیعی مایع در آلاسکا میبیند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز -دوشنبه- تصریح کرد که کشورش چشماندازهایی برای همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عنوان مثال در تولید گاز طبیعی مایع در آلاسکا میبیند.
لاوروف گفت: «رئیس جمهور در این مورد در ولادی وستوک در مجمع اقتصادی شرق صحبت کرد. چشماندازهای جالبی از جمله در حوزه اقتصادی و موارد بسیار دیگر وجود دارد. به طور کلی، قطب شمال و فضادامنه وسیعی را برای همکاری باز میکند».
وی تاکید کرد که گفتو گو با ایالات متحده باید بر اساس بحثهای صریح و آشکار در مورد مواضع یکدیگر، شناسایی شباهتهایی که باید به اقدامات عملی تبدیل شوند و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری به ویژه اگر شدید باشند، بنا شود.