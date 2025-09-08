خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

چشم‌اندازهایی برای همکاری اقتصادی با آمریکا داریم

چشم‌اندازهایی برای همکاری اقتصادی با آمریکا داریم
کد خبر : 1683563
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه روسیه امروز -دوشنبه- تصریح کرد که کشورش چشم‌اندازهایی برای همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عنوان مثال در تولید گاز طبیعی مایع در آلاسکا می‌بیند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز -دوشنبه-  تصریح کرد که کشورش چشم‌اندازهایی برای همکاری اقتصادی با ایالات متحده به عنوان مثال در تولید گاز طبیعی مایع در آلاسکا می‌بیند.

لاوروف  گفت: «رئیس جمهور در این مورد در ولادی وستوک در مجمع اقتصادی شرق صحبت کرد. چشم‌اندازهای جالبی از جمله در حوزه اقتصادی و موارد بسیار دیگر وجود دارد. به طور کلی، قطب شمال و  فضادامنه وسیعی را برای همکاری باز می‌کند». 

وی تاکید  کرد که گفت‌و گو با ایالات متحده باید بر اساس بحث‌های صریح و آشکار در مورد مواضع یکدیگر، شناسایی شباهت‌هایی که باید به اقدامات عملی تبدیل شوند و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری به ویژه اگر شدید باشند، بنا شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی