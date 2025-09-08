گروسی:
پیشرفتهایی در گفتوگو با ایران حاصل شده است
دبیرکل آژانس بینالمللی از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران درباره چگونگی از سرگیری کامل بازرسیها در جمهوری اسلامی پیشرفت داشته است، اما زمان رو به اتمام است.
وی افزود که امیدوار است این مذاکرات ظرف چند روز به نتیجه برسد.
گروسی در سیوپنجمین نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «پیشرفت حاصل شده است. صمیمانه امیدوارم که ظرف چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیتآمیزی از این بحثها رسید».
وی افزود: «هنوز زمان وجود دارد اما نه زیاد».