به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری روسی ریا گزارش داد که کاخ کرملین امروز-دوشنبه- اعلام کرد که هیچ تحریمی قادر نیست تا روسیه را محبور سازد که رویکرد خود در قبال اوکراین را تغییر دهد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره تحریم های تازه بر روسیه گفت: «اروپا و اوکراین هر چه در توان دارند را انجام می‌دهند تا ایالات متحده را به مدار خود بکشند».

ترامپ روز گذشته گفته بود که آماده است تا به سوی مرحل دوم تحریم‌ها علیه روسیه برود.

