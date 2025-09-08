ترامپ:
با پوتین به زودی صحبت میکنم
رئیسجمهور آمریکا از گفتوگو با همتای روسی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گفت که در حال آماده سازی دور جدید از گفتوگوها با «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی خود است تا در هفته جاری انجام شود؛ گفتوگوهایی که احتمالا با محوریت تلاشها برای حلوفصل نزاع اوکراین باشد.
ترامپ روزگذشته-یکشنبه- در گفتوگو با خبرنگاران با ابراز اطمینان از پایان دادن به خصومتها اظهار داشت: «ما این کار را انجام خواهیم داد».
وی بدون ارائه جزئیاتی گفت که به عنوان بخشی از این تلاش (برای پایان دادن به نزاع)، خیلی زود، طی چند روز آینده با پوتین صحبت خواهد کرد.
مسکو هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است، اما از دولت ترامپ به خاطر تلاشهایش برای صلح و در عین حال استقبال از دیپلماسی، تمجید کرده است.