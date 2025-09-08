خبرگزاری کار ایران
بیانیه حماس در تقدیر از عملیات ضد صهیونیستی در قدس اشغالی

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه ‌ای از عملیات ضد صهیونیستی در شمال قدس اشغالی تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه ‌ای  از عملیات ضد صهیونیستی در شمال قدس اشغالی   تقدیر  کرد.

در این بیانیه  آمده است: «ازعملیات قهرمانانه و بی‌نظیر دو مبارز مقاومت فلسطین در تقاطع «راموت» در شمال قدس اشغالی را تقدیر می‌کنیم».

حماس افزود: « عملیات قدس پاسخی طبیعی به جنایات اشغالگران علیه مردم  فلسطین و پیامی است مبنی بر اینکه نقشه‌های دشمن بی‌پاسخ نخواهد ماند».

پیش از این رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در حادثه عملیات مقاومتی  امرروز -دوشنبه- در قدس اشغالی، پنج  صهیونیست به هلاکت رسیدند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع اسرائیلی گزارش دادند که شدت جراحت هفت نفر از مجروحان شدید است. 

 

 

