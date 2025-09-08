خبرگزاری کار ایران
کشته و زخمی شدن ۳ افسر پلیس ترکیه در پی حمله مسلحانه به یک کلانتری

در پی حمله مسلحانه به یک کلانتری در غرب ترکیه ۳ افسر پلیس کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های ترکیه امروز -دوشنبه- گزارش دادند که در پی حمله مسلحانه به یک کلانتری در استان ازمیر واقع در غرب ترکیه، دو افسر پلیس کشته و یک افسر دیگر زخمی شد.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که مهاجم یک جوان ۱۶ ساله بوده که با تفنگ شکاری به ایستگاه پلیس حمله کرده و پس از حمله دستگیر شده است.

«علی یرلی کایا»، وزیر کشور، اعلام کرد که مظنون ۱۶ ساله این حادثه دستگیر ، تحقیقات آغاز شده است و مردم از تحولات مطلع خواهند شد.

«سلیمان البان»، فرماندار ازمیر گفت که فر مهاجم، یک دانش‌آموز دبیرستانی ۱۶ ساله بدون سابقه کیفری با تفنگ شکاری به ایستگاه پلیس «بالچووا» حمله کرد و افسر پلیس در پست نگهبانی در اولین شلیک کشته شد.

 

