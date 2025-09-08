اظهارات خصمانه کاتز:
حملات به غزه را افزایش میدهیم
وزیرجنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات خصمانه از افزایش حملات به غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یسرائیل کاتز» وزیردفاع رژیم صهیونیستی امروز-دوشنبه- در ادعایی گزافه وعده داد که حملات هوایی به شهر غزه و ساختمانهای بلند آن در شمال نوار غزه را تشدید کند.
کاتز با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس مدعی شد گفت: «امروز، طوفانی قدرتمند آسمان شهر غزه را درنوردید و سقف برجهای ترور به لرزه در خواهد آمد».
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود: «ارتش طبق برنامه ادامه میدهد و در حال آماده شدن برای گسترش مانور برای شکست دادن غزه است، مگر اینکه همه گروگانهای اسیر در غزه آزاد شوند».