به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یسرائیل کاتز» وزیردفاع رژیم صهیونیستی امروز-دوشنبه- در ادعایی گزافه وعده داد که حملات هوایی به شهر غزه و ساختمان‌های بلند آن در شمال نوار غزه را تشدید کند.

کاتز با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس مدعی شد گفت: «امروز، طوفانی قدرتمند آسمان شهر غزه را درنوردید و سقف برج‌های ترور به لرزه در خواهد آمد».

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود: «ارتش طبق برنامه ادامه می‌دهد و در حال آماده شدن برای گسترش مانور برای شکست دادن غزه است، مگر اینکه همه گروگان‌های اسیر در غزه آزاد شوند».

انتهای پیام/