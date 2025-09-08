خبرگزاری کار ایران
هلاکت و زخمی شدن ۱۹ اسرائیلی در عملیات ضد صهیونیستی در قدس اشغالی

هلاکت و زخمی شدن ۱۹ اسرائیلی در عملیات ضد صهیونیستی در قدس اشغالی
کد خبر : 1683429
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های اسرائیلی از کشته و زخمی شدن ۱۹ صهیونیست در عملیات مقاومتی در شمال قدس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در حادثه عملیات مقاومتی  امرروز -دوشنبه- در قدس اشغالی، چهار  صهیونیست به هلاکت رسیدند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع اسرائیلی گزارش دادند که شدت جراحت هفت نفر از مجروحان شدید است. 

خدمات آمبولانس اسرائیل اعلام کرد که در این حمله تیراندازی در شمال قدس، نه نفر به شدت زخمی شده‌اند.

یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ده نفر از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند.

 

