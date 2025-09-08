سرویس امنیت فدرال روسیه خبر داد:
بازداشت تبعه آذربایجانی به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی
سرویس امنیت فدرال روسیه در بیانیهای از بازداشت یک تبعه آذربایجانی مرتبط با یک گروه اوکراینی، که قصد خرابکاری در روسیه داشت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیتی فدرال روسیه «افاسبی» امروز -دوشنبه- اعلام کرد که یک تبعه آذربایجانی را که به دستور یک سازمان تروریستی اوکراینی برنامه حمله تروریستی در «یسنتوکی» و «استاوروپول» را داشت، بازداشت کرده است.
سرویس امنیتی در بیانیه ای اعلام کرد: «سرویس امنیت فدرال روسیه یک تلاش دیگر از سوی رژیم اوکراین برای ارتکاب مجموعهای از خرابکاری ها و اقدامات تروریستی در خاک ما را خنثی کرد».
این سرویس در بیانیه خود اعلام کرد که تبعه آذربایجان را پس از آنکه وی به یک سازمان تروریستی ممنوعه اوکراینی مالحق شد، در استارووپول دستگیر کرده است.
در این بیانیه ذکر شد: «این زندانی مکانهایی از جمله ساختمان های دولتی و زیرساختهای حمل و نقل را در یسنتوکی و استاوروپول را شناسایی کرده شناسایی کرده، مواد لازم برای ساخت بمب را تهیه و سپس آنها را پنهان کرده است».