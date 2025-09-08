به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ، رادیو کان اسرائیل روز گذشته - یکشنبه- گزارش داد که قرار است «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی این هفته با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه دیدار کند.

طبق این گزارش، مقام‌های سوری و اسرائیلی در حال برگزاری مذاکراتی با میانجیگری آمریکا برای کاهش تنش در جنوب سوریه هستند.

دور قبلی مذاکرات در اواخر ماه جولای در پاریس برگزار شد اما بدون توافق نهایی پایان یافت.

خبرگزاری سوریه (سانا) ماه گذشته گزارش داد که الشیبانی با یک هیئت اسرائیلی درباره برخی مسائل مربوط به افزایش ثبات در منطقه و جنوب سوریه گفت‌وگو کرده است.

