خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌های اسرائیلی:

درمر و الشیبانی دیدار می‌کنند

درمر و الشیبانی دیدار می‌کنند
کد خبر : 1683393
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی و وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه طی هفته جاری دیدار می‌کنند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،  رادیو  کان اسرائیل روز گذشته - یکشنبه- گزارش داد که قرار است «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک  رژیم صهیونیستی این هفته با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه دیدار کند.

طبق این گزارش، مقام‌های سوری و اسرائیلی در حال برگزاری مذاکراتی با میانجیگری آمریکا برای کاهش تنش در جنوب سوریه هستند.

دور قبلی مذاکرات در اواخر ماه جولای در پاریس برگزار شد اما بدون توافق نهایی پایان یافت.

خبرگزاری  سوریه (سانا)  ماه گذشته گزارش داد که الشیبانی با یک هیئت اسرائیلی  درباره برخی مسائل مربوط به افزایش ثبات در منطقه و جنوب سوریه گفت‌وگو کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی