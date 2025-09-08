خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه کره جنوبی به واشنگتن می‌رود

وزیرخارجه کره جنوبی، برای گفت‌وگو درباره اتباع کره‌ای بازداشت شده در آمریکا به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «چو هیون» وزیرخارجه کره جنوبی، امروز -دوشنبه- آمریکا سفر می‌کند تا به بررسی پیامدهای بازداشت صدها کارگر کره‌ای در جریان یک حمله مهاجرتی بپردازد، آن هم در زمانی که «سئول» متعهد به برنامه‌های سرمایه‌گذاری گسترده در آمریکا شده است.

به گفته یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی، مذاکرات چو بر بازگرداندن کارگران کره‌ای که عمدتا توسط پیمانکاران فرعی استخدام شده‌اند، از طریق یک هواپیمای چارتر در آنچه خروج داوطلبانه نامیده می‌شود، متمرکز خواهد بود.

سئول روز گذشته اعلام کرد که مذاکرات برای ترتیب دادن آزادی حدود ۳۰۰ کارگر کره‌ای که در یک کارخانه باتری‌سازی در «جورجیا» دستگیر شده‌اند، به پایان رسیده و طرحی برای بازگرداندن آنها به خانه در این هفته در دست تهیه است.

 

