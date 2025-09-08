لغو کامل حفاظت پلیس لس آنجلس از کامالا هریس

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، اداره پلیس لس‌آنجلس (LAPD) در پی اعتراض‌های عمومی، در ۶ سپتامبر به حفاظت خصوصی از «کامالا هریس»، معاون «جو بایدن»، رئیس جمهور پیشین آمریکا پایان داد.

این تصمیم پس از انتقاداتی مبنی بر اینکه افسران لس آنجلس به ویژه از بخش مترو از وظایف مبارزه با جرم در مناطقی مانند «دره سن فرناندو» برای محافظت از هریس پس از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای حذف تیم امنیتی سرویس مخفی او منحرف شده‌اند، اتخاذ شد.

«کارن باس»، شهردار لس‌آنجلس در ابتدا به پلیس دستور داد تا به طور موقت شکاف امنیتی را با همکاری گشت بزرگراه کالیفرنیا پر کند، اما این تصمیم با واکنش شدید اتحادیه پلیس شهر و برخی از اعضای جامعه روبرو شد که از استفاده از منابع پلیس با بودجه مالیات دهندگان برای محافظت از یک نامزد سابق ثروتمند انتقاد کردند.

طبق این گزارش، این حفاظت موقت بود و اکنون انتظار می‌رود هریس برای تور کتاب و نیازهای شخصی خود به امنیت خصوصی تکیه کند.

ترامپ در اول سپتامبر ۲۰۲۵ حفاظت سرویس مخفی از هریس را لغو کرد.

